CANLI| Barcelona - Galatasaray OB

THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray Odeobank, Barcelona'ya konuk oluyor

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Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, BeIN Sports 3 ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor. Ligde yaptığı son 2 maçı kaybeden sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet ve 15 mağlubiyetle son sırada bulunuyor. Son 6 müsabakasından 5'ini yitiren Barcelona Lassa ise 8 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı sarı-kırmızılılar, 78-64'lük skorla kazanmıştı.