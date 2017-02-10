Darüşşafaka Doğuş-Fenerbahçe

THY Avrupa Ligi Türk derbisi maçında Darüşşüfaka Doğuş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

THY Avrupa Ligi Türk derbisi maçında Darüşşüfaka Doğuş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

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Fenerbahçe, bu sezon Euroleague'de oynadığı 21 maçta 14 galibiyet elde etti ve haftaya dördüncü sırada giriyor.Sarı-lacivertliler, son Euroleague mücadelesinde CSKA Moskova'yı 77-71 ile geçti. CSKA'ya karşı Ekpe Udoh 15, Bogdan Bogdanovic ise 12 sayı üretti.



Obradovic'in öğrencileri, Spor Toto Basketbol Ligi 17. hafta maçında İBBSK ile karşılaştı. Fenerbahçe, bu mücadeleyi 69-76 kazandı ve ligdeki 15. galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe'de en skorer isimler, 18 sayı üreten Bogdan Bogdanovic ve 16 sayı bulan Melih Mahmutoğlu oldu.

David Blatt yönetiminde kurduğu iddialı kadroyla dikkat çeken ve kadrosuna yaz döneminde James Anderson, Brad Wanamaker, Dairis Bertans, Adrien Moerman, Will Clyburn ve Birkan Batuk gibi isimleri ekleyen Darüşşafaka Doğuş; Scottie Wilbekin, Marcus Slaughter, Oğuz Savaş, Luke Harangody, Furkan Aldemir, Mehmet Yağmur ve Ender Arslan'ı da kadroda tuttu. Darüşşafaka, yakın dönemde kadrosuna Okben Ulubay'ı eklerken; Metin Türen ve Semih Erden ile yollarını ayırdı.

Yeşil siyahlılar, Euroleague'de bu sezon 10 galibiyet elde etti. Daçka, son Euroleague maçında Emporio Armani Milan'a deplasmanda 89-87 mağlup oldu. Bu mücadelede Brad Wanamaker 20, Dairis Bertans 18, Ante Zizic ise 17 sayı üretti.



David Blatt'in öğrencileri, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde ise 17 hafta sonunda, elde ettiği 11 galibiyetle beşinci sırada bulunuyor. Darüşşafaka, son lig maçında Banvit'e kendi sahasında 70-76 yenildi. Mücadelede Wanamaker'in 20 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.



Darüşşafaka Doğuş'ta Scottie Wilbekin ve Marcus Slaughter'ın sakatlıkları bulunuyor.



Scottie Wilbekin, son 13 Euroleague maçının 12'sinde en az bir 3 sayı isabeti buldu. Wilbekin, son 8 Euroleague maçının 7'sinde ise en az bir top çalma istatistiği yaptı.