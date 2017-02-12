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BOTAŞ Galatasaray'ı eli boş gönderdi

AA
  • Giriş Tarihi: 12.2.2017 16:27 Güncelleme Tarihi: 12.2.2017 16:29
BOTAŞ Galatasaray'ı eli boş gönderdi
BOTAŞ Galatasaray'ı eli boş gönderdi

Kadınlar Basketbol Ligi'nin 17. haftasında BOTAŞ, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 77-74 mağlup etti.

Kadınlar Basketbol Ligi'nin 17. haftasında BOTAŞ, sahasında Galatasaray'ı 77-74 yendi.

Salon: Menderes

Hakemler: Ruhi Nezihi Soydan, Seyhan Topaloğlu, Hüseyin Çelik

BOTAŞ: Sims 23, Fatmanur Karakaş, Zeynep Kalbisağde, Dilara Tongar 2, Özge Kavurmacıoğlu, Elif Emirtekin 13, Kulichova 18, Tilbe Şenyürek 4, Lacy 12, Ivankovic 5

Galatasaray: Deniz Çolakoğlu, Pınar Demirok 5, İrem Topuz, Cansu Köksal 7, Işıl Alben 12, Anderson 6, Papova 3, Seda Deniz 5, Vitola 19, Jefferson 17

1. Periyot: 22-13

Devre: 49-29

3. Periyot: 64-58