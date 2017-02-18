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(Canlı)

  • Giriş Tarihi: 18.2.2017 16:15 Güncelleme Tarihi: 18.2.2017 17:18
Banvit - Galatasaray Odeabank (Canlı)
Banvit - Galatasaray Odeabank (Canlı)

Basketbol Erkekler İntegral Forex Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan - maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

İntegral Forex Türkiye Kupası yarı final maçında Banvit ile Galatasaray Odeabank karşı karşıya geliyor. Ankara Arena'da saat 16.30'da başlayan Banvit - Galatasaray Odeabank maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

BANVİT - GALATASARAY ODEABANK MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

1. periyot: 17 - 14 ( lehine)
2. periyot: 33 - 28 (Banvit lehine)