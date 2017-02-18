Banvit - Galatasaray Odeabank (Canlı)

Basketbol Erkekler İntegral Forex Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Banvit-Galatasaray Odeabank maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
İntegral Forex Türkiye Kupası yarı final maçında Banvit ile Galatasaray Odeabank karşı karşıya geliyor. Ankara Arena'da saat 16.30'da başlayan Banvit - Galatasaray Odeabank maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
BANVİT - GALATASARAY ODEABANK MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
1. periyot: 17 - 14 (Banvit lehine)
2. periyot: 33 - 28 (Banvit lehine)