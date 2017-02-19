Anadolu Efes-Banvit (Canlı)

Integral Forex Türkiye Kupası'nda final heyecanı. Anadolu Efes ile Banvit'i karşı karşıya getiren bu önemli maçı A Spor ve sabah.com.tr'den naklen izleyebilirsiniz.

2016/17 Integral Forex Türkiye Kupası'nda bir haftalık maraton, Anadolu Efes'le Banvit'in Ankara Arena'da oynayacağı finalle sona eriyor.



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1. periyot sonucu: Anadolu Efes 14-27 Banvit

İlk yarı sonucu: 32-38



A Spor'dan ekranlara naklen ekrana gelen düelloyla kupanın bu seneki sahibi de belli oluyor. İki ekip de zorlu bir yoldan geçerek finale çıkmayı başardılar.

Anadolu Efes çeyrek finalde önemli bir aranın ardından şeytanın bacağını kırdı ve Obradovic'in Fenerbahçe'sini mağlup etmeyi başardı. Yarı finalde de Pınar Karşıyaka'yı yenmeyi bilen lacivert-beyazlılar böylece 2015 yılından bu yana ilk kupada finale yürümeyi başardı.

Banvit ise çeyrek finalde Beşiktaş'a zorlu bir mücadelenin ardından diz çöktürüp yarı finalde de kaderi son anlarda belli olan nefes nefese bir çekişmenin sonrasında Galatasaray Odeabank'ı tek basket farkla geçerek finale geldi.