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Dünyaca ünlü yıldız Candace Parker resmen Fenerbahçe'de

  • Giriş Tarihi: 28.2.2017 12:08 Güncelleme Tarihi: 28.2.2017 12:18
Dünyaca ünlü yıldız Candace Parker resmen Fenerbahçe'de
Dünyaca ünlü yıldız Candace Parker resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ABD'li pivot Candace Parker'ı kadrosuna kattı.