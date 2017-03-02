Galatasaray-Real Madrid (Canlı)

Turkish Airlines Euroleague 24. hafta hafta maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Lider Real Madrid'i ağırlıyor.

Turkish Airlines Euroleague'in Galatasaray Odeabank ve Real Madrid, İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Saat 20.45'te Abdi İpekçi Arena'da başlayan maç, beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanıyor.



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1. periyot sonucu: Galatasaray Odeabank-Real Madrid: 25-20



NOTLAR



Galatasaray Odeabank'ın 32 yaşındaki takım kaptanı Sinan Güler, sarı kırmızılı formayla en çok Euroleague'de oynayan oyuncu konumunda (70).



Austin Daye, Euroleague'de 25 kez serbest atış çizgisine geldi ve bu atışları hiç kaçırmadı: 25/25.



Alex Tyus, EuroLeague'de 134. bloğuna ulaşarak lig tarihinde ilk 10'a girmeyi başardı. Ayrıca Tyus, bu sezon maç başına yaptığı 1.5 blok ortalamasıyla Euroleague'de ikinci sırada yer alıyor.



Tibor Pleiss bu sezon maç başına yaptığı 1.1 blok ortalamasıyla Euroleague'de beşinci sırada yer alıyor.



Jon Diebler bu sezon üç sayı çizgisinin gerisinden yakaladığı %49.7 yüzdesiyle Euroleague'de ikinci sırada bulunuyor.



LİGİN LİDERİ REAL MADRID



THY Euroleague'in lideri olan Real Madrid 23 haftada 18 galibiyet ve 5 mağlubiyet elde etti. Başantrenörlüğünü Pablo Laso'nun yaptığı Real Madrid'de Anthony Randolph, Dontaye Draper, Rudy Fernandez, Andres Nocioni, Luka Doncic, Jonas Maciulis, Felipe Reyes, Gustavo Ayon, Jaycee Carroll, Othello Hunter, Sergio Llull, Trey Thompkins, Jeffery Taylor gibi önemli oyuncular bulunuyor. Son olarak Euroleague'de Darüşşafaka Doğuş'u konuk eden İspanyol temsilcisi mücadeleden 101-83 galip ayrılmasını bildi. Karşılaşmada Sergio Llull 26 sayıyla oynarken Trey Thompkins ve Othello Hunter 14, Anthony Randolp ise 13 sayıyla oynadı.