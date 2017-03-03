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Darüşşafaka Doğuş-Panathinaikos

  • Giriş Tarihi: 3.3.2017 20:19 Güncelleme Tarihi: 3.3.2017 21:02
Darüşşafaka Doğuş-Panathinaikos
Darüşşafaka Doğuş-Panathinaikos

THY Euroleague 24. hafta maçında temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş sahasında Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırlıyor

Darüşşafaka Doğuş, Panathinaikos karşısında ilk galibiyetini Turkish Airlines Euroleague'in 24. haftasında arıyor.

Darüşşafaka ve Panathinaikos son iki yılda dördüncü randevuya Turkish Airlines Euroleague'in 24. haftasında çıkıyor. Saat 20.15'te İstanbul Volkswagen Arena'da başlayan mücadele beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanıyor.

1. periyot sonucu: Darüşşafaka Doğuş 17-17 Panathinaikos
Devre: 35-33

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