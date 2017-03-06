Sporda da zirveye

“Bilhassa gençlerimiz arasında spor kültürünün yaygınlaşması için spor federasyonlarımıza çok önemli görevler düşmektedir”

Basketbol Federasyonu'nu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk sporunun geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi



"Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sporda da hak ettiği konuma ulaşması gerekiyor"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılan KADEM, 'Kadın ve Demokrasi Buluşması' programına katılımı sonrası, aynı yerleşkede bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu'nu (TBF) ziyaret etti. Ziyarette, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Koordinatör Ömer Onan da bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, imzaladığı Federasyon anı defterine şu notları düştü: "Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sporda da hak ettiği konuma ulaşması gerekiyor. Bilhassa gençlerimiz arasında spor kültürünün yaygınlaşması için federasyonlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyor, bu bilinçle çalışmalarını gerçekleştireceklerine yürekten inanıyorum."



EŞSİZ BİR GURUR

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür plaketi sunduktan sonra, "Sayın Cumhurbaşkanımızı ağırlamak eşsiz bir gurur... Türk Basketbolu için bugünün bir onur günü olarak hatırlanacağını belirtmek istiyorum" açıklamasını yaptı.