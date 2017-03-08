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- (Canlı)

  • Giriş Tarihi: 8.3.2017 19:45 Güncelleme Tarihi: 8.3.2017 20:09
Beşiktaş Sompo Japan-Pınar Karşıyaka (Canlı)
Beşiktaş Sompo Japan-Pınar Karşıyaka (Canlı)

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde , Son 16 Turu rövanş maçında ’yı ağırlıyor. İzmir'de oynanan ve 75-70 Pınar Karşıyaka'nın üstünlüğüyle sona eren eşleşmede ikinci randevu A Spor ve sabah.com.tr'den naklen yayınlanıyor.

ve sekiz gün içerisindeki üçüncü maçlarına FIBA Şampiyonlar Ligi'nin Son 16 Turu'ndaki rövanş mücadelesinde karşılaşıyor. Mücadele naklen A Spor'dan yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

Fraport Skyliners'a karşı rövanşta büyük bir geri dönüş yaparak son 16'ya kalan Pınar Karşıyaka, geçtiğimiz çarşamba akşamı coşkulu seyircisini de arkasına alarak ilk maçta 75-70'lik bir zafer kazanmıştı. Ancak ardından gelen cumartesi günkü lig mücadelesinde Beşiktaş, İstanbul'da 86-81'lik bir zaferle karşılık verdi.

Avrupa'da oynadığı maçlarda normal sezon boyunca yalnızca iki kere yenilen Beşiktaş, son 16'ya grup lideri olarak kalmıştı. Fakat Karşıyaka ilk maçta beş sayılık avantajı ele geçirip eşleşmede bir adım öne geçti.

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