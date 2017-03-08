Beşiktaş Sompo Japan-Pınar Karşıyaka (Canlı)

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş Sompo Japan, Son 16 Turu rövanş maçında Pınar Karşıyaka’yı ağırlıyor. İzmir'de oynanan ve 75-70 Pınar Karşıyaka'nın üstünlüğüyle sona eren eşleşmede ikinci randevu A Spor ve sabah.com.tr'den naklen yayınlanıyor.

Beşiktaş Sompo Japan ve Pınar Karşıyaka sekiz gün içerisindeki üçüncü maçlarına FIBA Şampiyonlar Ligi'nin Son 16 Turu'ndaki rövanş mücadelesinde karşılaşıyor. Mücadele naklen A Spor'dan yayınlanıyor.

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Fraport Skyliners'a karşı rövanşta büyük bir geri dönüş yaparak son 16'ya kalan Pınar Karşıyaka, geçtiğimiz çarşamba akşamı coşkulu seyircisini de arkasına alarak ilk maçta 75-70'lik bir zafer kazanmıştı. Ancak ardından gelen cumartesi günkü lig mücadelesinde Beşiktaş, İstanbul'da 86-81'lik bir zaferle karşılık verdi.



Avrupa'da oynadığı maçlarda normal sezon boyunca yalnızca iki kere yenilen Beşiktaş, son 16'ya grup lideri olarak kalmıştı. Fakat Karşıyaka ilk maçta beş sayılık avantajı ele geçirip eşleşmede bir adım öne geçti.