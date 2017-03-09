CSKA Moskova-Galatasaray Odeabank (CANLI)

THY Euroleague’in 25. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray Odeabank ligin zirve ortaklarından son şampiyon CSKA Moskova ile karşılaşıyor.

Turkish Airlines Euroleague'in 25. haftasında Galatasaray Odeabank, CSKA Moskova'ya konuk oluyor; ligin iki farklı kutbundan iki takım Moskova'da karşı karşıya geliyor. Saat 20:00'de başlayan mücadele, naklen beIN SPORTS 2'den ekranlara geliyor.



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İlk çeyrek sonucu: CSKA 13-17 Galatasaray Odeabank

Devre: 46-29



Kırmızı-mavili Rus temsilcisi, 18-6'lık karnesiyle Euroleague'in Real Madrid'le beraber iki zirve ortağından biri ve bu maçı kazanırlarsa playoff'ları garantileyen ilk takım olacaklar.



CSKA aynı zamanda bir başka temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş'un Cuma akşamı kaybetmesi halinde de ilk sekizi garantileyecek.



Diğer yanda sarı-kırmızılı ekibimiz geçtiğimiz hafta Euroleague'in bir diğer lideri olan Real Madrid'in playoff'u garantileme umutlarını suya düşüren takım olarak Moskova'ya gitti. Ancak Galatasaray kendi adına da bu maçı kaybeder, Baskonia da Fenerbahçe'yi yenerse playoff umutları matematiksel olarak da temsilcimiz için sona erecek.





İki takım arasındaki altıncı Euroleague mücadelesi olacak daha önce oynanan 5 karşılaşmada CSKA'nın dört galibiyetlik bir üstünlüğü bulunuyor.