Fenerbahçe-Baskonia (CANLI)

THY Euroleague 25. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçta 34 sayı fark yediği Baskonia'yı konuk ediyor.

Turkish Airlines Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Baskonia ile karşılaşıyor.



Saat 20:45'te başlayan mücadele beIN SPORTS 3'den canlı yayınlanacak.



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İlk çeyrek sonucu: Fenerbahçe 18-19 Baskonia



Ev sahibi temsilcimiz kazanması halinde play-off'ları garantilemenin eşiğine gelecek, İspanyol konuğu ise play-off potasının ucunda üst sekizden düşmemek için bir galibiyete dahi muhtaç halde.



İki takımın tarihlerindeki 19. Euroleague randevusu olacak karşılaşma öncesinde eşleşmede 12-6'lık Baskonia üstünlüğü bulunuyor. Bask ekibi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini bu sezonun 6. haftasında almıştı.



86-52'lik skorla evinde Fenerbahçe'ye Obradovic dönemninin en az sayı attığı 40 dakikasını yaşatan Baskonia, temsilcimize belki de bu son üç yılın en ağır mağlubiyetini yaşatmıştı.