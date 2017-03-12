Canlı: Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe

Galatasaray Odeabank ve Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Ligi'nde karşılaşıyor.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta maçında Galatasaray Odeabank ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
Abdi İpekçi Arena'da oynanan maçı beIN Sports3 canlı yayınlıyor. 16.00'da başlayan maçla ilgili gelişmeleri sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz.
MAÇTA DEVRE ARASI...
1. Çeyrek: Galatasaray Odeabank 19-15 Fenerbahçe
İlk Yarı Sonucu: Galatasararay Odeabank 41-28 Fenerbahçe
Takım İstatistikleri (Galatasaray OB - Fenerbahçe):
Kazanılan Maç: 12-18
Atılan Sayı: 78.1 – 82.8
Yenilen Sayı: 76.9 – 73.3
Ribaund: 32.6 – 34.4
Asist: 19.4 – 18.9
Top Çalma: 6.4 – 6.6
Blok: 3.1 – 3.1
Top Kaybı: 14.3 – 13.5
Faul: 18.5 – 19.9
Verimlilik: 90.3 – 98.7
S.Atış: 73.8 – 78.4
İki Sayı: %53.4 - %57.6
Üç Sayı: %40.3 - %39.1
İstatistik Liderleri (Galatasaray OB - Fenerbahçe):
Sayı Lideri: Sinan Güler (12.0) - Bogdan Bogdanovic (13.3)
Ribaund Lideri: Tibor Pleiss (6.41) - Jan Vesely (5.18)
Asist Lideri: Sinan Güler (4.95) - Kostas Sloukas (4.82)
Top Çalma Lideri: Sinan Güler (1.75) - Jan Vesely (1.25)
Blok Lideri: Tibor Pleiss (1.05) - Ekpe Udoh (1.61)