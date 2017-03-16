Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv (Canlı)

Turkish Airlines Eurolegaue 26. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i konuk ediyor. Efes'in, "Play-off aşkına" çıkacağı mücadeleyi anbean sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Temsilcimiz Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 26. haftasında Maccabi Tel Aviv'i konuk ediyor.

Ekibimizin Play-off potasından çıkmamak için kazanmaya muhtaç olduğu mücadele beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanıyor.



1. periyot: Anadolu Efes-Maccabi: 17-17



MAÇIN CANLI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ



Lacivertli beyazlı takım için iyi bir sonuç son sekize kalma şansını iyice artırırken bir kayıp Maccabi'nin zaten mucizelere kalan yukarı sıralara yükselme şansını iyiden iyiye bitirecek.



İki ekibin EuroLeague tarihindeki 12. mücadelesinden önce oynanan 11 karşılaşmanın yedisi Maccabi'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Ancak son randevuyu Efes deplasmanda, EuroLeague'in 10. haftasında 77-86'lık skorla kazandı. Derrick Brown o maçta 22 sayısıyla maça imzasını atmıştı. Takımımız EuroLeague'in en iyi üçüncü hücumuna sahip ancak savunmada düşük istatistikleri dikkatleri çekiyor. Maccabi ise hem hücum hem savunmada güçlü bir takım olarak göze batmıyor. Dolayısıyla iki tarafın da hücumda kendini göstereceği bir mücadele olası gözüküyor.

Andrew Goudelock'ın Maccabi adına sakatlığı yüzünden sahaya çıkamayacak olması, sarı-mavililer için işleri iyiden iyiye zorlaştıracak. Efes'te ise Dunston, Brown ve şubat ayının MVP'si Heurtel gibi yıldızların hepsi formda ve sağlıklı durumda maça hazır.