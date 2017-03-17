Darüşşafaka Doğuş-Barcelona Lassa (CANLI)

THY Euroleague 26. hafta maçında temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş sahasında Barcelona Lassa'yı konuk ediyor. Bu zorlu mücadeleyi anbean sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Darüşşafaka Doğuş Euroleague'de geçen hafta Olympiakos'a deplasmanda mağlup olmasına rağmen 12-13'lük derecesiyle playoff yarışında sekizinci basamağın sadece bir galibiyet gerisinde yer alıyor. Rakibi Barcelona Lassa son üç maçından ikisini kazandı ancak 10-15'lik dereceyle girilen haftada alınacak bir yenilgi az olan playoff umutlarını tamamen söndürecek.



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İki takımın 15. haftada İspanya'daki karşılaşmasında Ante Tomic'in şut kaçırmadan ulaştığı 16 sayılık performansıyla Barcelona sahadan 81-77 galip ayrılmıştı. İki takım da o tarihten bu yana değişti ve o maçta EuroLeague'e ilk adımını adan Ante Zizic pota altında etkili bir güç haline gelirken, Barcelona'da yine o maçın ilk beşinde yer alan Juan Carlos Navarro ve Justin Doellman bu karşılaşmada yer almayacaklar.



Bu maç öncesinde Darüşşafaka Doğuş'un 78.8 sayı ortalaması bulunuyor ve Barcelona da 72.3 sayı ortalamasıyla bu alanda ligin son sırasında yer alıyor. Eğer ev sahibi takım savunmada rakibini yine bu sayı ortalamasında tutabilirse maçı kazanmak için büyük avantaj yakalayacak.



Volkswagen Arena'da saat 20:00'de başlayan mücadele beIN Sports 3'ten canlı olarak yayınlanıyor.