Beşiktaş-Galatasaray maçında flaş gelişme

Beşiktaş Sompo Japan-Galatasaray Odeabank maçının son anlarında 3. anonsun gelmesi üzerine hakemler ve takımlar soyunma odasına gitti. 15 dakikalık aranın ardından devam eden maç Beşiktaş'ın 90-84 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş Sompo Japan - Galatasaray Odeabank derbisinde hakem kararıyla iki takım da soyunma odasına gitti.



Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile Galatasaray Odeabank arasında oynanan derbi maça, siyah-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.



Kulüpler arasındaki anlaşma gereği Galatasaraylı taraftarlar müsabakaya alınmazken, Beşiktaşlı taraftarlar 3 bin 200 kişilik kapasiteli Beşiktaş Akatlar Arena'yı tamamen doldurdu.



Beşiktaşlı taraftarlar, bir dönem siyah-beyazlı takımı da çalıştırılan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman aleyhine uzun süre tezahürat yapınca karşılaşma durdu! Maçın hakem triosu 3. anonsun ardından soyunma odasına girdi.



Mücadele 15 dakikalık aranın ardından kaldığı yerden devam etti. Aranın ardından devam eden mücadele Beşiktaş Sompo Japan'un 90-84 üstünlüğüyle sona erdi.