Zalgiris Kaunas-Anadolu Efes (CANLI)

THY Euroleague 27. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes Litvanya'da Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk periyodu 22-17 Zalgiris'in üstünlüğüyle sona erdi.

Playoff mücadelesi veren iki takımın maçında Efes, Zalgirio Arena'da takipçilerinden Zalgiris Kaunas'a konuk oluyor. beIN Sports 3'ten canlı yayınlanan maçı maçı Borys Ryzhyk (Ukrayna), Ioannis Foufis (Yunanistan) ve Anne Panther (Almanya) üçlüsü yönetiyor.



Bu maç öncesi rakibinin iki galibiyet önünde olan Anadolu Efes, deplasmanda kazanarak playoff yolunda çok ama çok kritik bir galibiyet almak istiyor. Bu sezon flaş takımlarından Zalgiris Kaunas ise evinde Efes'i yenerek hem temsilcimizle arasındaki farkı bir maça indirmek, hem de ikili averajı almak istiyor. Maçın bir diğer önemi de Efes, eğer maçı 14 sayı farkla kazanırsa, Zalgiris'in playoff şansını bitirecek ve playoff mücadelesini sadece kendisiyle Daçka arasında bırakacak.



19. hafta kazanılan Darüşşafaka Doğuş maçıyla birlikte büyük bir yükselişe geçen Efes, son 8 maçta 6 galibiyet alarak kendisini playoff potasına atmayı başardı. 26. hafta sonunda 14 galibiyet, 12 yenilgiyle 8. sırada yer alan temsilcimiz, dışarıda ise 5 galibiyet, 8 yenilgi aldı. Efes, deplasmanda oynadığı son iki maçı da kazanmayı başardı. Sarunas Jasikevicus'un yönetiminde bu sezon beklentilerin çok üstüne çıkan Zalgiris ise aynı Efes gibi son dönemde yükselişe geçti. Evinde CSKA'yı yendikten sonra büyük bir yükselişe geçen Litvanya ekibi, son 8 maçta 6 galibiyet alarak playoff şansını son dört maça kadar taşıdı. 12 galibiyet, 14 yenilgiyle 10. sırada yer alan Zalgiris, içeride beklentilerin altında kalsa da 13 maçta 6 galibiyet almayı başardı.



Bu iki takımın bu sezonki ilk randevusunda Anadolu Efes, beklenmedik bir sonuçla karşılaştı. Abdi İpekçi Arena'da Zalgiris'i konuk eden Efes, savunmada çok kötü bir performans sergilediği maçı 71-84 kaybetmişti. O maç da Kevin Pangos 15 sayı, 3 asistle yıldızlaşırken, Edgaras Ulanovas 14 sayı ve Brock Motum 11 sayı, 5 ribaundla oynadı. Efes'te ise Derrick Brown 16 sayılık performansı yeterli olmazken, Thomas Heurtel 18 sayı, 4 asist ve Tyler Honeycutt 12 sayı, 8 ribaundla maçı tamamladı.