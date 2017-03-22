Datome, 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın dün İsrail'in Maccabi Fox takımı ile oynadığı Turkish Airlines Euroleague maçında sakatlanan Luigi Datome'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Datome'nin sağlık durumu hakkında bilgi verilirken, "21 Mart Salı günü oynanan Fenerbahçe-Maccabi Fox Tel Aviv maçında sakatlanan Luigi Datome'nin detaylı sağlık taramaları tamamlanmıştır. Sporcumuzun çekilen MR'ında, sağ omuz bölgesinde eklem yaralanması tespit edilmiştir. Luigi Datome'nin tedavi süreci başlamış olup, oyuncumuzun parkelere dönüşünün en az üç hafta sürmesi beklenmektedir" ifadesi kullanıldı.