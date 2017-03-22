İnşallah kupayı Fenerbahçe alır

Acıbadem Yönetim Kurulu Başkanı Aydınlar: “Geçen yıl kılpayı kaçmıştı, inşallah bu yıl F.Bahçe şampiyon olur.”

Turkish Airlines Euroleague Final Four'un sağlık sponsorluğu anlaşması Altunizade'deki Acıbadem Hastanesi'nde imzalandı. Acıbadem Sağlık Grubu, bu yıl İstanbul'da önümüzdeki yıl da Belgrad'daki Final Four'un resmi sağlık sponsoru oldu. Acıbadem Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, "Ülkemizde ve yurt dışında birçok takımın ve federasyonun sağlık sponsoruyuz. En önemli spor organizasyonlarından birisinin sponsoru olmak bizi memnun ediyor. Geçen sezon F.Bahçe kupayı kılpayı kaçırmıştı, umarım bu yıl şampiyon olur" dedi. Öte yandan CEO Jordi Bertomeu, Euroleague'de 4 takımı olan Türkiye'den seneye 2 takımın yer alacağını söylerken, "Daha fazla takımınızın olmasını arzuluyoruz" dedi.



İSTANBUL EVİM GİBİ

Euroleague CEO'su Bertomeu, "Mehmet Ali Aydınlar ve dostumuz Hidayet Türkoğlu'na bizi burada ağırladıkları için teşekkür ederim. İstanbul'da olmak evde olmak gibi. Bu sporu çok seven Türkiye'nin basketbolda ne kadar geliştiğini geçtiğimiz yıllarda da gördük" dedi.