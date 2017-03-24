Avrupa'daki Türk finalinin adı belli oldu

KADINLAR Euro Cup yarı final rövanş maçında Hatay Büyükşehir Belediye’yi konuk eden Bellona AGÜ Spor maçı 64-58’lik sonuçla kazanarak adını finale yazdırdı.

İlk periyotta etkili olan Hatay Büyükşehir Belediyesi periyodu 4 sayı farkla önde kapattı: 14-18. İkinci periyotta ev sahibi takımın ataklarını kesen ve isabetli atışları ile farkı açan konuk takım, devreye 9 sayı farkla önde girdi: 25-34. Üçüncü periyotta toparlanan ve iyi savunma yapan ev sahibi takım farkı kapatarak skoru dengeledi ve son periyoda 2 sayı farkla önde girdi: 44-42. Dördüncü periyotta üstünlüğünü koruyan Bellona AGÜ Spor maçı 64-58'lik sonuçla kazanarak finale yükseldi.

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Gentian Cici (xx), Marko Vuckovic (xx), Jasmina Juras (xx)

BELLONA AGÜSPOR: Wauters (xxx)11, Dila (xx), Ayşegül (xx)3, Jelena (xxx)16, Chelsea Gray (xx)7, Lara (xx)6, Şaziye (xx), Gizem (xx)2, Wright(xx)19

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE: Paris (xxx)20, Popovic (x)2, Snytsina (xxx)17, Hurst (x)7, Stankovic(x), Bahar (xx)9, Gamze (x), Melike (x)3

1.PERİYOT: 14-18

2.PERİYOT: 25-34

3.PERİYOT: 44-42









