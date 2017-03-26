NBA’i sarsan genç

Phoenix’in genç yıldızı Booker, Boston maçında attığı 70 sayıyla sezonun sayı rekorunu kırarken, bunu başaran en genç oyuncu oldu. 70’likler listesine de altıncı sıradan girdi

NBA'de sezonun geri kalanına Russell Westbrook'un triple-double'ları ve James Harden ile girdiği MVP yarışması damga vurmuştu. Ancak 20 yaşında bir genç çıkıp, üstelik Boston Garden'da 70 sayı atarak sezona damgasını vurdu. Boston Celtics'in konuğu olan Phoenix Suns maçı 130-120 kaybetse de 20 yaşındaki Devin Booker'ın 70 sayısı maçın önüne geçti. Üstelik bu 70 sayının 19'u ilk yarıda, 51'i ise ikinci yarıda geldi.

11 üçlük denemesinde sadece 3 isabet sağlamasına rağmen çizgiden 26'da 24 isabet bulan Booker sezonun sayı rekorunu kırarken, 60 ve üzerinde sayı atan en genç oyuncu unvanını aldı. Booker ayrıca 70'ler kulübünde de Chamberlain, Kobe, David Thompson, David Robinson ve Elgin Baylor'ın ardından en genç oyuncu oldu.

Booker, Celtics'e karşı bir oyuncunun ürettiği en fazla sayıya da ulaşmış oldu.

Booker maçtan sonra ise, "Kobe'nin kendisini diğer insanlardan ayıran özelliğini anlattığı bir röportaj izlemiştim. Herkesin 30 sayıyı çok gördüğünü ama kendisine asla bir limit koymadığını, istese 100 sayı atabileceğini söylemişti. Limiti yoktu. Ben de hiçbir şeye limit koymam. Sadece basketbolda değil hayatın her alanında en iyisi olmak istiyorum. Atabileceğim ne varsa atmak istiyorum" dedi.



BABASINI İYİ TANIYORUZ

Devin Booker'ın babası Türk basketbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim. Melvin Booker...2002-04 yılları arasında Ülker forması giyen Booker, 2002'de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan kadroda da yer almıştı. Skorer bir oyuncu olan Melvin Booker, Ülker ile bir de play-off finali oynamasına rağmen şampiyonluk yaşayamamıştı.