Umana Reyer Venezia-Pınar Karşıyaka (CANLI)

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Umana Reyer Venezia ile karşılaşıyor. Venedik'te oynanan karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalyan ekibi Umana Reyer Venezia'yı 74-71 mağlup eden Pınar Karşıyaka, rövanş mücadelesinde rakibiyle deplasmanda karşılaşıyor. Bu sene ilk kez düzenlenen organizasyonda adını Final-Four'a yazdırmak isteyen Yeşil-Kırmızılı ekip, maçı kazanması veya rakibine en fazla 2 sayı farkla mağlup olması halinde adını Dörtlü Final'e yazdıracak Pınar Karşıyaka, daha önce FIBA EuroChallenge Kupası 2012-2013 sezonunda Final-Four heyecanı yaşamıştı. Kaf Kaf tur atlarsa, Tenerife-Asvel eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.



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1. periyot sonucu: 20-19 (Venezia)

Devre: 36-39 (Pınar Karşıyaka)