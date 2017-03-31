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- (Canlı)

  • Giriş Tarihi: 31.3.2017 22:03 Güncelleme Tarihi: 31.3.2017 23:13
Real Madrid - Fenerbahçe (Canlı)
Real Madrid - Fenerbahçe (Canlı)

'nin 29. hafta maçında deplasmanda ile karşılaşıyor.

'nin 29. hafta maçında temsilcimiz , deplasmanda İspanya ekibi ile karşı karşıya geliyor. Play-off'u garantileyen ancak saha ve seyirci avantajı için 4.'lük mücadelesini sürdüren Fenerbahçe bu maç öncesi ligde 17 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 4. sırada bulunurken, Real Madrid ise 21 galibiyet ve 7 mağlubiyetle zirvede yer alıyor. Öte yandan sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe 78-77 kazanmıştı.

Saat 22:00'de başlayan maçta ikinci periyot oynanıyor...

Real Madrid 40-41 Fenerbahçe (Canlı)

1. Periyot: 20-16 (Real Madrid)

İlk Yarı: 29-32 (Fenerbahçe)

Salon: Barclaycard Center (İspanya)
Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Sasa Pukl (Slovenya), Amit Balak (İsrail)

Real Madrid:
Başantrenör: Pablo Laso

Fenerbahçe:
Başantrenör: Zeljko Obradovic

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