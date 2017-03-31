Real Madrid - Fenerbahçe (Canlı)

THY Avrupa Ligi'nin 29. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda İspanya ekibi Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Play-off'u garantileyen ancak saha ve seyirci avantajı için 4.'lük mücadelesini sürdüren Fenerbahçe bu maç öncesi ligde 17 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 4. sırada bulunurken, Real Madrid ise 21 galibiyet ve 7 mağlubiyetle zirvede yer alıyor. Öte yandan sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe 78-77 kazanmıştı.



Saat 22:00'de başlayan maçta ikinci periyot oynanıyor...



Real Madrid 40-41 Fenerbahçe (Canlı)



1. Periyot: 20-16 (Real Madrid)



İlk Yarı: 29-32 (Fenerbahçe)



Salon: Barclaycard Center (İspanya)

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Sasa Pukl (Slovenya), Amit Balak (İsrail)



Real Madrid:

Başantrenör: Pablo Laso



Fenerbahçe:

Başantrenör: Zeljko Obradovic