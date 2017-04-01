Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Baskonia ile oynadıkları karşılaşmada bir grup sarı-kırmızılı taraftarın küfürlü tezahüratlarına tepki göstererek, maç başlamadan soyunma odasına gitti. Ataman, maç başladıktan 5 dakika sonra salona dönerek, takımının başına geçti.

Geçmiş haftalarda Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın tepkisini çeken Ataman, aynı durumu Baskonia ile oynanan karşılaşmada da yaşadı.



Maç öncesi Ergin Ataman aleyhine tezahüratta bulunan bu grup, ayrıca küfürlü ifadeler de kullandı. Mücadele başlamadan saha kenarındaki yerini alan Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratlar sürdü. Seremoninin ardından yedek bölümdeki yerine oturan Ataman, taraftarların ağır sözleri karşısında elindeki pet şişeyi sert bir şekilde yere atarak, soyunma odasının yolunu tuttu.

OYUNCULAR KRİZLE MAÇA BAŞLADI



Galatasaray Odeabanklı oyuncular bu krizle maça başlarken, takımı saha kenarında yardımcı antrenör Yakup Sekizkök yönlendirmeye çalıştı.

DİĞER TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ



ultrAslan taraftar grubunun Ergin Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratlarına diğer Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi.

ALKIŞLARLAR DESTEK



Ataman, karşılaşmada 5 dakika 3 saniye geçildikten sonra alınan mola sırasında sahaya gelerek, takımının başına geçti. Bu sırada aynı grup Ataman'a yönelik küfürlü tezahürat yaparken, diğer taraftarlar alkışlarla tecrübeli çalıştırıcıya destek verdi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı takımın, THY Avrupa Ligi'nde Baskonia'ya 103-80 mağlup olduğu maç öncesinde başantrenör Ergin Ataman'a edilen küfürlerle ilgili açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, karşılaşma öncesinde ve maç sırasında yaşananların kendine "Galatasaraylı" diyen hiç kimsenin kabul edemeyeceği davranışlar olduğunun altı çizilirken, şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörü Ergin Ataman, gerek kariyerinde elde ettiği başarılar, gerek Galatasaraylılığı ile bu camianın sembol isimlerindendir.

Bu gerçeği yok sayıp değerli koçumuza, Galatasaray'ı Galatasaray yapan tüm değerlere en ağır hakaretleri savuranların, kendilerini protesto eden aklı selim Galatasaray taraftarına saldıranların bu tribünlerde yeri yoktur.

Yaşanan olayların faillerinin belirlenmesi ve bir daha tekrarlanmaması için alınması gereken her türlü tedbirin alınacağından hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın."