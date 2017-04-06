Brose Bamberg-Galatasaray Odeabank (CANLI)

Giriş Tarihi: 6.4.2017 21:29 Güncelleme Tarihi: 6.4.2017 21:42
Brose Bamberg-Galatasaray Odeabank (CANLI)

Euroleague'de mücadele eden temsilcimiz Galatasaray Odeabank sezonun son maçında Brose Bamberg ile deplasmanda karşılaşıyor

Galatasaray Odeabank, THY Euroleague'in 30. ve son haftasında yarın Brose Bamberg'e konuk oluyor. Ligdeki son iki maçında Darüşşafaka Doğuş ve Baskonia'ya yenilen sarı-kırmızılı ekip, Brose Bamberg önünde galip gelmek için mücadele verecek.

Bu karşılaşma öncesi 10'ar galibiyet ile 19'ar yenilgileri bulunan iki takımdan Brose Bamberg 12. ve Galatasaray Odeabank ise 13. sırada yer alıyor.

Karşılaşmada ilk devre sona erdi.

Brose Bamberg: 45 - Galatasaray Odeabank: 43

1. Periyot: 23-20

2. Periyot: 22-23 (45-43)
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Brose Bamberg-Galatasaray Odeabank (CANLI)
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