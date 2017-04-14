finalde!

Giriş Tarihi: 14.4.2017 18:45 Güncelleme Tarihi: 14.4.2017 19:15
Fenerbahçe finalde!

Kadınlar Euroleague Final-Four'da Ekaterinburg'u 70-61 yenen adını finale yazdırdı.

Rusya'da düzenlenen FIBA Kadınlar Euroleague Final Four'da UMMC Ekaterinburg'u 70-61 mağlup eden finale yükseldi.

Fenerbahçe 16 Nisan Pazar günü oynanacak final maçında, Dinamo Kursk - USK Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


Salon: Divs Arena

Hakemler: Jasmina Juras xx, Michele Rosi xx, Marko Vuckovic xx

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen xx 4, Quigley xxx 17, Lavender xxx 21, Parker xx 4, Verameyenka xxx 13, Gruda x 5, Ayşe Cora x, Pelin Bilgiç xx 6, Esra Ural x, Melis Gülcan xx, Melisa Korkmaz xx

Başantrenör: Fırat Okul

UMMC Ekaterinburg: Toliver xx 7, Nolan xx 2, Taurasi xxx 26, Lyttle xx 6, Griner xx 7, Meesseman x 2, Baric xxx 11, Torrens x, Vieru xx, Arteshina x

Başantrenör: Olaf Lange

1. Periyot: 10-14 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 28-33 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 49-46 (UMMC Ekaterinburg lehine)

Beş faulle çıkan: Verameyenka (Fenerbahçe)

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Fenerbahçe finalde!
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