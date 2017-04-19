Olympiakos-Anadolu Efes (CANLI)

Sezonun ilk yarısında rakibine çift haneli sayılara ulaşan bir farkla yenilen Lacivert-Beyazlılar İstanbul'da kazanarak rövanşı aldı ancak iki takım şimdi daha kritik bir öneme sahip olan play-off maçında karşı karşıya geliyor.
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1. periyot sonucu: 18-11 (Olympiakos)
Devre: 42-31 (Olympiakos)
3. periyot sonucu:
67-50 (Olympiakos)
Dün Fenerbahçe'nin Panathinaikos deplasmanında kazanmasının ardından Anadolu Efes
de benzer bir sonucu elde ederek avantajı lehine çevirme peşinde.
Saat 21:00'de başlayan mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor.