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Giriş Tarihi: 19.4.2017 20:58 Güncelleme Tarihi: 19.4.2017 22:25
Olympiakos-Anadolu Efes (CANLI)

THY Euroleague çeyrek final serisinde , ile karşılaşıyor. Bu zorlu mücadeleyi sabah.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.

Sezonun ilk yarısında rakibine çift haneli sayılara ulaşan bir farkla yenilen Lacivert-Beyazlılar İstanbul'da kazanarak rövanşı aldı ancak iki takım şimdi daha kritik bir öneme sahip olan play-off maçında karşı karşıya geliyor.

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1. periyot sonucu: 18-11 (Olympiakos)
Devre: 42-31 (Olympiakos)
3. periyot sonucu: 67-50 (Olympiakos)

Dün Fenerbahçe'nin Panathinaikos deplasmanında kazanmasının ardından de benzer bir sonucu elde ederek avantajı lehine çevirme peşinde.

Saat 21:00'de başlayan mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor.
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Olympiakos-Anadolu Efes (CANLI)
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