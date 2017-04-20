CANLI | Panathinaikos-Fenerbahçe

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Panathinaikos ile Yunanistan'da karşılaşıyor. İlk maçı kazanan temsilcimiz ikinci maçı dakazanarak büyük avantaj elde etmenin peşinde.
OAKA Arena'da oynanan ve saat 21.00'de başlayan serinin ikinci maçı, beIN Sports 3'ten yayınlanıyor.
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İLK MAÇTE NE OLMUŞTU?
Başkent Atina'da 18 bin 310 seyirci önünde oynanan ilk maçı, ikinci yarıdaki etkili performansıyla 71-58 kazanan sarı-lacivertliler, 11 yıl sonra OAKA Arena'da galip gelen ilk Türk takımı oldu.
FENERBAHÇE NASIL TURLAR?
Rakibini mağlup etmesi durumunda seride 2-0 öne geçecek sarı-lacivertlilere, Dörtlü Final'e yükselmek için tek galibiyet yetecek.
ÜÇÜNCÜ MAÇ NE ZAMAN?
Serinin üçüncü (25 Nisan Salı) ve gerekirse dördüncü maçı (27 Nisan Perşembe) İstanbul'da Ülker Sports Arena'da oynanacak.