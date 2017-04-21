Darüşşafaka Doğuş seriyi 1-1 yaptı!

THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Darüşşafaka Doğuş, İspanya'nın Real Madrid takımını 84-80 yendi.

Seride durumu 1-1 beraberliğe getiren Darüşşafaka Doğuş, saha avantajını da eline geçirdi.

Harangody'in sayılarıyla maça başlayan Darüşşafaka Doğuş, 2. dakikada 6-2 üstünlük yakaladı. Real Madrid, Randolph'ın basketiyle 5. dakikada beraberliği sağladı: 12-12. Hücumda sayı bulmakta zorlanmayan konuk ekip, Zizic'in sayılarıyla ilk çeyreği 22-19 önde geçmesini bildi.

Maçın 2. periyodunun 2 dakikalık bölümünde takımlar sayı üretemedi. Real Madrid'in 3,5 dakikalık hücumdaki etkisiz oyununu iyi değerlendiren Darüşşafaka Doğuş, Wilbekin'in sayılarıyla farkı 9 sayıya (34-25) çıkardı. Randolph ile ayakta kalmaya çalışan İspanyol ekibi, Hunter'ın basketiyle 17. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 37-34. Darüşşafaka Doğuş, karşılaşmanın ilk yarısını da 44-38 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısına Darüşşafaka Doğuş, kötü başladı. Real Madrid, Llull'in üst üste üç sayılık basketleriyle skor üstünlüğünü lehine çevirdi ve 16. dakikada Thompkins'in sayılarıyla 58-51 öne geçti. Darüşşafaka Doğuş, rakibinin hücumda Llull'ü kullanamadığı dakikalarda farkı eritmeyi başardı. Karşılaşmanın 3. periyodu 68-66 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi.

Karşılaşmanın 3. periyodunun son bölümünde yaptığı iyi savunmayı son çeyreğe taşıyan Darüşşafaka Doğuş, 6-0'lık seri buldu ve Birkan Batuk'un basketiyle 33. dakikada 72-68 öne geçti. Llull hücumda tekrar kullanmaya başlayan Real Madrid 34. dakikada beraberliği yakaladı: 74-74. Konuk ekip, savunma ribaundlarında sıkıntı yaşamasına rağmen rakibin hücum ribaundlarının ardından ikinci denemesinde iyi savunma yaptı. Wilbekin ve Clyburn ile son dakika içinde 82-78 üstünlük yakalayan Darüşşafaka Doğuş, faul atışlarında Wanamaker ile hata yapmayarak rakibini 84-80 mağlup etti.

İki takım arasındaki serinin üçüncü maçı 26 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.