Fenerbahçe seride 2-0 öne geçti!

Giriş Tarihi: 20.4.2017 19:56 Güncelleme Tarihi: 21.4.2017 02:06
Fenerbahçe seride 2-0 öne geçti!

Fenerbahçe, ilk maçını kazandığı Panathinaikos serisinin ikinci maçında da sahadan zaferle ayrıldı.

Turkish Airlines Euroleague Play-off Turu 2. maçında Panathinaikos Superfoods ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, O.A.K.A.'da oynanan mücadeleden 80-75 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler elde ettiği bu galibiyetle seride durumu 2-0'a taşıyarak büyük bir avantajın sahibi oldu.

Bogdan Bogdanovic, Nikola Kalinic, Luigi Datome, Kostas Sloukas ve Jan Vesely beşiyle karşılaşmaya başlayan Fenerbahçe, maçın da ilk basketini Bogdan Bogdanovic ile buldu(0-2). Ev sahibi takım Rivers ve Pappas Nikos'un basketleriyle ilk 5 dakikalık bölümü 14-6 önde geçerken, Sarı-lacivertliler Bogdan Bogdanovic'in 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu şutla maça ortak olmaya çalıştı. TV molasına 16-9 önde giren taraf Panathinaikos olsa da mola dönüşünde Fenerbahçe Pero Antic ve Bogdan Bogdanovic'in 6-0'lık serisiyle farkı 1'e(16-15) indirdi. Çeyreğin son 1 dakikalık bölümüne 18-20 öde giren Sarı-lacivertliler, çeyreği de 20-22'lik skorla önde tamamladı.

Panathinaikos, karşılaşmanın ikinci çeyreğine Fotsis ve Mike James'in basketleriyle hızlı başlasa da, Fenerbahçe Ekpe Udoh ve Bogdanovic sayılarıyla üstünlüğünü korudu(27-28). Çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümü 32-32'lik eşitlikle geçilirken, son 2 dakikalık bölümdeyse Mike James ve Bogdan Bogdanovic'in karşılıklı basketleri etkili oldu(37-37). Son 1 dakikalık bölümde Sarı-lacivertlilerde Nikola Kalinic de skor yüküne ortak olan isimlere eklenince soyunma odasına 43-45 üstünlükle giden taraf temsilcimiz oldu.

Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle tempolu başlarken ilk 3 dakikalık bölüm 50-53 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçildi. Bu bölümde rakibin top kayıplarını iyi değerlendiren Sarı-lacivertliler, son 1 dakikanın içine girilirken farkı 7 sayıya(54-61) çıkardı. Ev sahibi takım son bölümde Mike James'in basketleriyle farkı eritmeye çalışsa da Sarı-lacivertliler final periyotuna 59-63 önde girdi.

Final periyotunda hem hücumda, hem de savunmada iyi işlere imza atan Fenerbahçe, Panathinaikos'u 80-75 mağlup ederek seriyi 2-0'a taşıdı.

1. Çeyrek sonucu: Panathinaikos-Fenerbahçe: 20-22
Devre arası: Panathinaikos-Fenerbahçe 43-45
3. Çeyrek sonucu: Panathinaikos-Fenerbahçe: 59-63

ÜÇÜNCÜ MAÇ NE ZAMAN?

Serinin üçüncü (25 Nisan Salı) ve gerekirse dördüncü maçı (27 Nisan Perşembe) İstanbul'da Ülker Sports Arena'da oynanacak. Fenerbahçe 3. maçı kazanırsa bir üst tura yükselecek.

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Fenerbahçe seride 2-0 öne geçti!
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