, üstünlük arıyor

AA

Basketbol Haberleri

Giriş Tarihi: 25.4.2017 14:48
Darüşşafaka Doğuş, üstünlük arıyor

play-off turunun üçüncü maçında , yarın İspanya'nın takımını konuk edecek. Yeşil-siyahlı ekip, üçüncü maçı kazandığı takdirde rakibine 2-1 üstünlük kuracak.

, play-off turunun üçüncü maçında yarın İspanya'nın takımını konuk edecek.

Serinin ilk iki karşılaşmasını dış sahada oynayan yeşil-siyahlı ekip, deplasmandan saha avantajını alarak gelmeyi başardı. Madrid'deki ilk maçta İspanyol temsilcisine 83-75 yenilen Darüşşafaka Doğuş, ikinci karşılaşmayı 84-80 kazanarak seriyi 1-1 beraberliğe getirmeyi bildi.

Darüşşafaka Doğuş ile Real Madrid arasındaki karşılaşma, yarın saat 21.15'te Volkswagen Arena'da yapılacak ve beIN Sports 2 ile TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Yeşil-siyahlı takım, üçüncü karşılaşmayı kazanırsa seride 2-1 öne geçecek.

İLİŞKİLİ HABERLER
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Darüşşafaka Doğuş, üstünlük arıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz