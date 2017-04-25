Fenerbahçe Panathinaikos'u ağırlıyor

FENERBAHÇE PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?



THY Avrupa Ligi'nde serinin 3. karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe kendi sahasında Panathinaikos'u konuk edecek. Bu önemli mücadele bu akşam saat 20:45'te bEIN SPORTS 3'ten canlı olarak yayınlanacak.



TARİHE GEÇECEK

Fenerbahçe, Panathinaikos Superfoods'u elemesi durumunda Türk basketbol tarihine geçecek. Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'le en fazla Dörtlü Final oynayan (ikişer kez) Türk takımı olan Fenerbahçe, Yunan rakibini elemesi durumunda 3. kez Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli basketbol organizasyonunda son 4'e kalacak. Sarı-lacivertliler, üst üste 3. kez Dörtlü Final'e kalarak önemli bir başarıya da ulaşmayı hedefliyor.

OBRADOVİC'LE ÇEYREK FİNALDE MAÇ KAYBETMEDİ

Fenerbahçe'nin tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, takımıyla turu geçmesi durumunda kariyerinde 16. kez Dörtlü Final'de mücadele etmeye hak kazanacak.

Obradovic yönetiminde THY Avrupa Ligi'nde play-off serilerinde çok iyi bir performans sergiliyen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 4. sezonunu geçiren Sırp başantrenör, takımını 3 kez play-off'lara taşıdı. Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcıyla çıktığı 8 çeyrek final maçını da kayıpsız geçti.

Fenerbahçe, 2014-2015'te Maccabi'ye, 2015-2016'da da Real Madrid'e maç kaybetmeden serileri 3-0 kazanmıştı. Panathinaikos Superfoods'u ilk iki karşılaşmada yenen sarı-lacivertliler, son iki sezonda gerçekleştirdiği başarıyı tekrarlayarak müsabaka kaybetmeden Dörtlü Final'e yükselmeyi hedefliyor.