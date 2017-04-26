Anadolu Efes - Olympiacos (CANLI)

Saat 19:30'da başlayan ve Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.



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1. Periyot: 14 - 17

Devre: 33 - 27

3. Periyot: 51 - 37

ANADOLU EFES, İÇ SAHA AVANTAJINI ALDI

Euroleague'de play off ilk maçında iki ekip arasında Atina'da oynanan ilk karşılaşmayı 87-72 kaybeden Anadolu Efes, ikinci maçta yine Atina'da 73-71 galip gelerek, üç galibiyete ulaşan takımın Final Four'a çıkacağı seride durumu 1-1'e getirmişti.

OLYMPIACOS İLE 36. RANDEVU

Anadolu Efes ile Olympiacos Avrupa kupalarında bugüne kadar 35 kez karşılaşırken, Efes 16 galibiyet ve 19 mağlubiyet elde etti. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört maçta Efes bir galibiyet ve üç mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 31 karşılaşmada Efes 15 galibiyet ve 16 mağlubiyet elde etti.

EUROLEAGUE'DE 340 MAÇTA 175 GALİBİYET

Avrupa arenasındaki 589. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 588 karşılaşmada 332 galibiyet ve 256 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,5) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 341. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 340 karşılaşmada 175 galibiyet ve 165 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 51,5) elde etti.