Fenerbahçe, Avrupa'da ses getiriyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3. kez Dörtlü Final'e kalan Fenerbahçe, son yıllardaki başarılı performansıyla göz dolduruyor.

Sarı-lacivertli takım, başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde son 3 sezonda yakaladığı çıkışla, Avrupa basketbolunda dikkati üzerine çekti.

Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u play-off serisinde 3-0'la geçen sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde son 3 sezonda en fazla maç kazanan 2. takım olma başarısı gösterdi.

91 MAÇTA 66 GALİBİYET

Başantrenör Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final sevinci yaşadığı son 3 sezonda 91 maça çıktı.

Bu maçların 66'sını kazanan ve 25'inde yenilen Fenerbahçe, son şampiyon CSKA Moskova'dan sonra parkeden en fazla galibiyetle ayrılan ekip olmayı başardı.

Söz konusu sezonlarda 92 maça çıkan Rus ekibi CSKA Moskova, 75 galibiyete imza attı. Geçen sezon finalde Fenerbahçe'yi yenerek kupaya uzanan Rus ekibi 17 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

CSKA Moskova ve Fenerbahçe'yi 89 maçta 60 galibiyetle, normal sezonu lider tamamlayan İspanyol temsilcisi Real Madrid takip etti.

Fenerbahçe, ayrıca son 3 yılda bu kulvarda en fazla maç oynayan iki ekipten biri oldu. CSKA Moskova'dan (92) sonra, 91 maçla en fazla parkeye çıkan takım olan sarı-lacivertliler, bu sürede play-off serilerini 3-0'la geçtiği için Rus temsilcisinin gerisinde kaldı.

İÇ SAHADA 7 YENİLGİ

Fenerbahçe'nin son 3 sezondaki başarısında Ülker Sports Arena'daki performansı da belirleyici oldu.

Sarı-lacivertli takım Dörtlü Final'e kaldığı 3 sezonda Avrupa Ligi'nde seyircisi önünde oynadığı 44 maçın sadece 7'sini kaybetti. İç sahada önemli sayıda taraftarın önünde maçlarını oynayan sarı-lacivertliler, bu sürede Ataşehir'deki salonda 37 galibiyet yaşadı.

İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Fenerbahçe, elde ettiği başarılarla Türk basketbol tarihinde ilkleri yaşadı.

Avrupa Ligi'nde geçen sezon final oynayarak Türk basketbolunda bu organizasyonda erkeklerde en büyük dereceyi elde eden sarı-lacivertli ekip, üst üste 3. kez Dörtlü Final'e kalarak bir ilke daha imza attı.

1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarında, o dönemdeki adıyla Efes Pilsen, kupada üst üste 2 kez Dörtlü Final oynamıştı.

PLAY-OFF'A DAMGA VURDU

Fenerbahçe, söz konusu süreçte play-off maçlarına damga vurdu.

Sarı-lacivertliler, 2014-2015'te Maccabi, 2015-2016'da Real Madrid, 2016-2017'de ise Panathinaikos Superfoods'a galibiyet sevinci yaşatmadı. Bu 3 seriyi de 3-0'la geçen Fenerbahçe'nin başarısına yaklaşan tek takım CSKA Moskova oldu. Rus ekip son 3 sezonda çeyrek final serilerinin 2'sini 3-0, birini 3-1'le geçti.

YÜKSELİŞ OBRADOVIC'LE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Avrupa basketbolundaki yükselişi 2013 yılında başantrenörlüğe Zeljko Obradovic'in gelmesiyle başladı.

Bu organizasyonu 8 defayla en fazla kazanan başantrenör olan ve Avrupa Ligi yönetimi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen Obradovic, sarı-lacivertli takımla 4. sezonunu geçiriyor.

Obradovic'in Fenerbahçe'si ilk sezonunda Top 16 turunda elendi. Daha sonra tecrübeli başantrenörün liderliğinde Fenerbahçe, Dörtlü Final'in vazgeçilmez takımı oldu.

MADRİD'DE TECRÜBE KAZANDI, BERLİN'DE FİNAL KAYBETTİ

Fenerbahçe geride kalan iki sezonda Dörtlü Final'de şampiyonluğa çok yaklaşmasına rağmen istediğini alamadı.

Türk basketbolunun 13 yıllık Dörtlü Final hasretini 2013-2014 sezonunda dindiren sarı-lacivertliler, Madrid'deki organizasyonda maç kazanamadı ve 4. oldu.

Geçen sezon Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dörtlü Final'de ise Fenerbahçe şampiyonluğun kıyısından döndü. Finale kalarak Türk basketbol tarihinde bir ilki gerçekleştiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk mücadelesini Rusya'nın CSKA Moskova takımına uzatmalarda 101-96 kaybetti.

İSTANBUL'DA KUPAYI İSTİYOR

Fenerbahçe, 3. kez yer alacağı Dörtlü Final'de bu sefer şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda Obradovic'in öğrencileri, kupayı havaya kaldırarak Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük başarısına imza atmak için ter dökecek.