Yunan takımlarına para cezası

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Anadolu Efes maçında taraftarların meşale yakması ve sahaya lazer tutması nedeniyle Olympiakos'a 6 bin 500, Fenerbahçe karşılaşmasında taraftarların meşale yakması ile sahaya yabancı madde atması nedeniyle Panathinaikos Superfoods'a 11 bin avro para cezası verildiği bildirildi.

Fenerbahçe Basketbol Takımı, Panathinaikos Superfoods'u 3-0'lık seriyle geçerek Dörtlü Final'e adını yazdırdı. Anadolu Efes ise 1-1 devam eden seride Olympiakos ile üçüncü maçına bugün çıkacak.