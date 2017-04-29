Beşiktaş'tan, Trabzonspor'a 30 sayı fark!

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, Thompson ve Roll'un ürettiği sayılarla kısa sürede üstünlüğü ele geçirdi. Savunmada etkili bir performans ortaya koyan siyah-beyazlılar, 6. dakikaya 22-9 önde girdi. Trabzonspor Medical Park, Kadji'nin çabalarına rağmen farkı kapatamazken, Strawberry'nin de skora katkı yapmasıyla Beşiktaş Sompo Japan, ilk çeyreği 30-14 üstün tamamladı.

İkinci periyoda Green'in basketleriyle başlayan konuk ekip karşısında pota altından rahat sayılar bulan Beşiktaş Sompo Japan, 14. dakikayı 35-22 üstün geçti. Trabzonspor Medical Park, hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle 19. dakikada farkı 10 sayıya (40-30) indirdi. Son dakika içinde 7 sayı üreten siyah-beyazlılar, soyunma odasına 47-32 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısında üst üste basketler bulan Beşiktaş Sompo Japan, 22. dakikayı 54-34 önde tamamladı. Skor avantajıyla rahat bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı daha da açtı. Ribauntlarda da etkili olan Beşiktaş Sompo Japan, Weems'in smacıyla 28. dakikada farkı 30 sayıya (68-38) çıkardı. Siyah-beyazlılar, üçüncü periyodu 70-44 önde bitirdi.

Son çeyrekte Trabzonspor Medical Park'ın farkı azaltma çabalarına dış atışlarla cevap veren ev sahibi ekip, 27. dakikaya 84-56 önde girdi. Weems ve Kenan Sipahi'nin peş peşe üç sayılık basketleriyle 30 sayılık farkı koruyan siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 92-62 kazandı.

Salon: Beşiktaş Akatlar Arena

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Halil Baldemir, Semih Vural

Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 13, Roll 13, Strawberry 10, Sertaç Şanlı 8, Clark 14, Muratcan Güler 6, Erkan Veyseloğlu 4, Stimac 9, Kenan Sipahi 5, Weems 7, Doğan Şenli 3, Şafak Edge

Trabzonspor Medical Park: Hardy 17, Cardenas 2, Green 6, Kadji 16, Wright 9, Erol Can Çinko 2, Dusan Cantekin 4, Moody 6, Mustafa Baştürk

1. Periyot: 30-14

Devre: 47-32

3. Periyot: 70-44

SARICA:"OYUNCULARIMIZIN CİDDİYETİ BENİ SEVİNDİRİYOR"

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Trabzonspor Medical Park'ı 92-62 mağlup eden Beşiktaş'ta başantrenör Ufuk Sarıca, ligin sonuna yaklaşılmasına rağmen hedeflerinin devam ettiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıca, "Başından sonuna rahat oynadığımız bir maçı kazandık. Ligin sonuna yaklaşmış olmamıza rağmen hedeflerimiz hala devam ediyor. Oyuncularımızın ciddiyeti beni sevindiriyor. İkinci olmak için kazanmamız gereken maçlardan biriydi. İkincilik şansımızı zorluyoruz. Bunu başarırsak bir iş daha başarmış olacağız." şeklinde konuştu.

Sarıca oyuncularının çok iyi yardımlaştığını ve herkesten katkı aldıklarını belirtti.

Siyah-beyazlı oyuncu Doğan Şenli ise sezonu ikinci sırada tamamlamak istediklerini kaydederek, "Önemli bir maçtı, iyi bir mücadele çıkardık." ifadesini kullandı.

BAZAREVİCH: "KÖTÜ BAŞLANGICA KARŞILIK VEREMEDİK"

Trabzonspor Medical Park Başantrenörü Sergey Bazarevich ise kendileri açısından kötü bir maç olduğunu aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uzun bir aradan sonra tam takım çalışma imkanı yakalamıştık, farklı şeyler bekliyorduk. Yaşadığımız problemlerin neticesinde kötü başlangıca karşılık veremedik ve maça geri gelemedik. Bu zor bir durum. Kötü zamanlarda herkes bencilleşir ve birbirini suçlar. Bu kötü sonuç, kötü geçirdiğimiz haftaların bir sonucuydu. Kalan 3 maçta en iyi şekilde mücadele ederek sezonu bitireceğiz ve teknik ekip olarak üzerimize düşeni yapacağız."

Bordo-mavili basketbolcu Mustafa Baştürk ise Beşiktaş'ın maça çok iyi başladığını ve buna karşılık veremediklerini dile getirdi.