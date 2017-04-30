FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale kalan Banvit ile İspanyol ekibi Iberostar Tenerife, kupaya uzanarak tarihlerinde bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

Saat 21.15'de başlayacak olan Banvit - Tenerife maçı A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

2004 yılından bu yana Türkiye 1. Basketbol Ligi'nde mücadele eden Bandırma kentinin basketbol kulübü Banvit, tarihinde üçüncü kez son dört takım arasına kaldığı Avrupa arenasında ilk final maçına çıkıyor.

Bu yıl ilki düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kaldığı 4'lü Final'in ilk maçında Fransa'nın Monaco takımını 83-74 yenerek finale kalan Banvit, bu sezonki formuyla göz dolduruyor.

TÜRKİYE KUPASI'NI DA KAZANMIŞLARDI

Türkiye Kupası'nı kazanarak basketbol otoritelerinin takdirini alan Banvit, Avrupa arenasında da başarılı bir grafik ortaya koydu. A Grubu'nu 11 galibiyet ve 3 yenilgi ile ikinci sırada bitirerek üst tura çıkan Banvit, Alman takımlarından EWE Baskets'i son 16, MHP Riesen'i ise çeyrek finalde eleyerek 4'lü Final'e kaldı. Türk temsilcisi, bu sezon Avrupa'da oynadığı maçlarda toplam 14 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

THEODORE, FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MVP SEÇİLDİ

Banvit'in ABD'li basketbolcusu Jordan Theodore, organizasyonda sezonun en değerli oyuncusu oldu

Basketbolda bu yıl ilk defa düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi organizasyonunda sezonun en değerli oyuncusu (MVP), Banvit forması giyen ABD'li Jordan Theodore seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki ABD'li basketbolcunun 2016-2017'de "büyük bir sezon geçirdiği" belirtildi. Turnuvada sezon boyunca mücadele eden tüm oyuncular arasında maç başına 7,7 asistle en yüksek rakama ulaşan Theodore, aynı zamanda 16,2 sayı ortalamasıyla en skorer 4. isim oldu.

Dörtlü Final serisinin de MVP adayları arasında yer alan Theodore, Banvit'in bu sezon kazandığı Türkiye Kupası finalinde de bu ödüle layık görülmüştü.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibini belirleyecek final maçı, Banvit ile Dörtlü Final organizasyonuna ev sahipliği yapan İspanya'nın Iberostar takımları arasında bu akşam TSİ 21.15'te oynanacak.