Banvit-Iberostar Tenerife (CANLI)

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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Iberostar Tenerife ile Banvit karşı karşıya geliyor. Saat 21.15'te başlayan mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor.



Bu akşam ya Iberostar Tenerife ya da Banvit, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ilk şampiyonu olarak tarihte yerini alacak. İki taraf da harika geçirdiği sezona harika bir son yapıp turnuvayı zirvede bırakmak istiyor.





İspanyol ekibinin ev sahibi olarak bu son mücadelede de seyirci avantajı arkasında. Özellikle yarı finalde Umana Reyer Venezia karşısında fırtına gibi eserken bu avantajı çok net bir şekilde hissettirmişlerdi. Ancak 2016-17 sezonu boyunca pes etmemeyi tek felsefesi haline getiren temsilcimiz Banvit, çeyrek finalde son dört vizesini son topta almış, finale 13 sayı geriden gelerek çıkmış çetin ceviz bir ekip olarak karşılarında duruyor.



İki takım arasındaki en net fark rotasyon genişliğinde. Tenerife kadrosundaki tüm oyunculardan neredeyse her maç yararlanırken temsilcimiz Banvit sekiz oyuncu kullanıp takım çekirdeğini neredeyse sürekli sahada tutuyor. Bir yanda hangi oyuncudan ne alması gerektiğini çok iyi bilen bir takım var, diğer yanda geniş kadrosu ve rotasyonuyla kim alev alırsa peşinden giden bir ekip.



Iberostar Tenerife için coşkulu taraftarıyla şampiyonluk için bir adım önde gözüküyor olabilir ama ekibimiz Banvit'in tartışılmaz kalitesi ve karakterini geçebilmek için çok uğraşmaları gerekiyor. Bu sezon Türkiye Kupası'nı alıp tarihinin ilk kupasını kaldıran Bandırma ekibi şimdiden ikincisi için hazır.