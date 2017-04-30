Theodore, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde MVP seçildi

Basketbolda bu yıl ilk defa düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi organizasyonunda sezonun en değerli oyuncusu (MVP), Banvit forması giyen ABD'li Jordan Theodore seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki ABD'li basketbolcunun 2016-2017'de "büyük bir sezon geçirdiği" belirtildi. Turnuvada sezon boyunca mücadele eden tüm oyuncular arasında maç başına 7,7 asistle en yüksek rakama ulaşan Theodore, aynı zamanda 16,2 sayı ortalamasıyla en skorer 4. isim oldu.

Dörtlü Final serisinin de MVP adayları arasında yer alan Theodore, Banvit'in bu sezon kazandığı Türkiye Kupası finalinde de bu ödüle layık görülmüştü.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibini belirleyecek final maçı, Banvit ile Dörtlü Final organizasyonuna ev sahipliği yapan İspanya'nın Iberostar takımları arasında bu akşam TSİ 21.15'te oynanacak.