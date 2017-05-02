Olympiakos-Anadolu Efes (CANLI)

Olympiakos
- Anadolu Efes
eşleşmesinde 4 maç geride kaldı. Temsilcimiz Anadolu Efes bu maçlardan 2'sini kazanırken 2'sini ise kaybetti. Seride 2-2 eşitlik nedeniyle 5'inci ve son maç oynanıyor. Daha önce Panathinaikos'u eleyen Fenerbahçe Final Four'da Real Madrid ile eşleşti. Olympiakos - Anadolu Efes
maçının kazananı ise son Final Four biletini elde edecek. Karşılaşmayı kazanarak turu geçen takım Final Four'da CSKA Moskova'nın rakibi olacak. Kritik mücadele TRT Spor ve beIN Sports 3 kanalından canlı
yayınlanıyor.
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İKİ TAKIM HAKKINDA İSTATİSTİKLER
- Olympiakos, oynadığı son 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 galibiyet aldı.
- Anadolu Efes, oynadığı son 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 galibiyet aldı.
- Olympiakos ve Anadolu Efes arasında oynanan son 10 maçta 5 kere Anadolu Efes, 5 kere de Olympiakos kazandı.
- THY Avrupa Ligi Dörtlü Final serisinde ise durum 2-2. Bu akşam parkeden galip ayrılan takım Dörtlü Final'e kalacak.
- Anadolu Efes ve Olympiakos arasında oynanan son 20 maçta 12 kere Olympiakos, 8 kere Anadolu Efes kazandı.
- Olympiakos'un evinde oynadığı son 10 maçta 7 kere Olympiakos ve 3 kere de Anadolu Efes kazandı.
DAHA ÖNCEKİ 4 KARŞILAŞMANIN SONUÇLARI
- Olympiakos 87-72 Anadolu Efes
- Olympiakos 71-73 Anadolu Efes
- Anadolu Efes 64-60 Olympiakos
- Anadolu Efes 62-74 Olympiakos