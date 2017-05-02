- ()

Giriş Tarihi: 2.5.2017 20:15 Güncelleme Tarihi: 2.5.2017 21:09
Olympiakos-Anadolu Efes (CANLI)

THY Euroleague'de temsilcimiz , Final Four için sahaya çıkıyor. 'la 5'inci ve son maçını oynayan Anadolu Efes, kazanırsa ülkemizi Dörtlü Final'de Fenerbahçe ile birlikte temsil edecek.

- eşleşmesinde 4 maç geride kaldı. Temsilcimiz Anadolu Efes bu maçlardan 2'sini kazanırken 2'sini ise kaybetti. Seride 2-2 eşitlik nedeniyle 5'inci ve son maç oynanıyor. Daha önce Panathinaikos'u eleyen Fenerbahçe Final Four'da Real Madrid ile eşleşti. maçının kazananı ise son Final Four biletini elde edecek. Karşılaşmayı kazanarak turu geçen takım Final Four'da CSKA Moskova'nın rakibi olacak. Kritik mücadele TRT Spor ve beIN Sports 3 kanalından yayınlanıyor.

MAÇIN CANLI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ



İKİ TAKIM HAKKINDA İSTATİSTİKLER

- Olympiakos, oynadığı son 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 galibiyet aldı.
- Anadolu Efes, oynadığı son 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 galibiyet aldı.
- Olympiakos ve Anadolu Efes arasında oynanan son 10 maçta 5 kere Anadolu Efes, 5 kere de Olympiakos kazandı.
- THY Avrupa Ligi Dörtlü Final serisinde ise durum 2-2. Bu akşam parkeden galip ayrılan takım Dörtlü Final'e kalacak.
- Anadolu Efes ve Olympiakos arasında oynanan son 20 maçta 12 kere Olympiakos, 8 kere Anadolu Efes kazandı.
- Olympiakos'un evinde oynadığı son 10 maçta 7 kere Olympiakos ve 3 kere de Anadolu Efes kazandı.



DAHA ÖNCEKİ 4 KARŞILAŞMANIN SONUÇLARI

- Olympiakos 87-72 Anadolu Efes
- Olympiakos 71-73 Anadolu Efes
- Anadolu Efes 64-60 Olympiakos
- Anadolu Efes 62-74 Olympiakos
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Olympiakos-Anadolu Efes (CANLI)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz