, serinin üçüncü maçında ’yi ağırlıyor

İHA

Basketbol Haberleri

Giriş Tarihi: 3.5.2017 13:01
Galatasaray, serinin üçüncü maçında Fenerbahçe’yi ağırlıyor

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final üçüncü maçında yarın Abdi İpekçi Spor Salonu’nda ile mücadele edecek. Seride sarı-lacivertliler 2-0 önde bulunuyor.

, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final üçüncü maçında yarın saat 20.00'de ile Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Saha avantajı Fenerbahçe olduğu olduğu için ilk iki maç sarı-lacivertli ekibin sahasında oynanırken, seri sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Abdi İpekçi Spor Salonu'na taşındı.

Play-Off yarı finalinin ilk iki maç Metro Enerji Spor Salonu'nda oynandı. Bu maçlarda Fenerbahçe; 83-61 ve 97-73'lük skorlarla galip ayrılarak, seride 2-0 öne geçti ve final için avantaj yakaladı. Sarı-kırmızılılar, parkeye seriyi uzatmak için çıkacakken, sarı-lacivertliler de galip gelip adını finale yazdırmak için mücadele edecek.

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Galatasaray, serinin üçüncü maçında Fenerbahçe’yi ağırlıyor
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