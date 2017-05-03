Trabzonspor Medical Park-Fenerbahçe: 76-81

Karşılaşmanın ilk periyoduna iyi başlayan Trabzonspor Medical Park, Kadji'nin sayılarıyla öne geçti. Fenerbahçe ise bu sayılara Vesely ve Nunnally ile karşılık vererek, ilk çeyreği 17-23 üstünlük ile tamamladı.



İkinci periyotta oyunun kontrolünü eline alan konuk ekip Sloukas ve Udoh ile sayılar buldu. Trabzonspor Medical Park, Duşan ile karşılık vermeye çalışsa da sarı lacivertli kulüp 34-43'lük skorla devreye önde girdi.



3'üncü periyotta topu elinde tutmayı başaran Fenerbahçe, yine Vesely ve Nunnally'in sayılarıyla farkı açmayı sürdürdü. Artan faul sayıları nedeniyle rakibine cevap vermekte zorlanan Trabzonspor Medical Park'ta Moody basketleriyle skora katkı yaptı. Ancak bu çeyrek de konuk ekibin 48-61 üstünlüğüyle sona erdi.



Karşılaşmanın son periyodunda kaptan Melih Mahmutoğlu ve genç oyuncu Ahmet Duverioğlu'nun pota altından bulduğu sayılarla Fenerbahçe üstünlüğünü korumayı başardı. Trabzonspor Medical Park ise Kadji ile sayılar bulsa da mücadele konuk ekibin 76-81 üstünlüğüyle tamamladı.



SALON: Hayri Gür

HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xxx), Alper Altuğ Köselerli (xxx), Mehmet Şahin (xxx)

TRABZONSPOR MEDİCAL PARK: Green (xx) 9, Hardy (xx) 8, Gutierrez (xx) 7, Kadji (xxx) 23, Erol Can (xx) 5, Lee (xx) 3, Duşan (xx) 10, Moody (xx) 11

FENERBAHÇE: Melih (xx) 8, Nunnally (xxx) 13, Vesely (xxx) 15, Kalinic (xx) 2, Ali Muhammed (xxx) 8, Barış (x), Udoh (xxx) 13, Sloukas (xxx) 11, Ahmet (xxx) 11

1. PERİYOT: 17-23

İLK YARI: 34-43

3. PERİYOT: 48-61

5 FAULLE ÇIKANLAR: 34:39 Gutierrez, 38:34 Green (Trabzonspor Medical Park)