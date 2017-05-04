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Giriş Tarihi: 4.5.2017 20:05 Güncelleme Tarihi: 4.5.2017 21:23
Galatasaray-Fenerbahçe (CANLI)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final üçüncü maçında ile Abdi İpekçi Arena'da karşı karşıya geliyor. Saat 20:00'de başlayan maçı anbean sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final üçüncü maçında ile Abdi İpekçi Arena'da karşı karşıya geliyor. Karşılaşma TRT Türk'ten naklen yayınlanıyor.

1. periyot: 26-20
Devre: 37-40
3. periyot: 50-58

FENERBAHÇE SERİDE ÖNDE
Yarı final serisinde iki maç tamamlandı. Sarı Kanaryalar ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek final yolunda büyük avantaj elde etti. Metro Enerji'de oynanan ilk maçta rakibini 83-61 mağlup eden Fenerbahçe, ikinci maçta rakibini 24 sayı farkla, 97-73 mağlup etmeyi başardı. Ev sahibi olmanın avantajını çok iyi değerlendiren Fenerbahçe, eğer Galatasaray'ın ev sahibi olarak çıkacağı bu 3. karşılaşmayı kazanırsa adını finale yazdıran taraf olacak.
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Galatasaray-Fenerbahçe (CANLI)
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