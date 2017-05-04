Galatasaray-Fenerbahçe (CANLI)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final üçüncü maçında Galatasaray
ile Fenerbahçe
Abdi İpekçi Arena'da karşı karşıya geliyor. Karşılaşma TRT Türk'ten naklen yayınlanıyor.
1. periyot
: 26-20
Devre
: 37-40
3. periyot:
50-58
FENERBAHÇE SERİDE ÖNDE
Yarı final serisinde iki maç tamamlandı. Sarı Kanaryalar ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek final yolunda büyük avantaj elde etti. Metro Enerji'de oynanan ilk maçta rakibini 83-61 mağlup eden Fenerbahçe, ikinci maçta rakibini 24 sayı farkla, 97-73 mağlup etmeyi başardı. Ev sahibi olmanın avantajını çok iyi değerlendiren Fenerbahçe, eğer Galatasaray'ın ev sahibi olarak çıkacağı bu 3. karşılaşmayı kazanırsa adını finale yazdıran taraf olacak.