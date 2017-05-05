Final-Four'da Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike

Giriş Tarihi: 5.5.2017 17:00 Güncelleme Tarihi: 5.5.2017 17:02
Final-Four'da Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike

İstanbul'da düzenlenecek Euroleague final-four'da görev alacak hakemler belli oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Final-Four'da Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz