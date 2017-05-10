Derin Akdeniz Amerikan Liselerindeki ilk Türk kadın basketbolcu olacak

Banvit İzmir forması giyen 16 yaşındaki Derin Akdeniz, Amerika'nın yolunu tutmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük kadın basketbol ligi WNBA'ye giriş bileti olarak bakılan Amerikan Liseleri'nden Georgia Rabun Gap'ta eğitim ve spor hayatına devam edecek olan genç basketbolcu, ilk Türk kadın basketbolcu olarak Amerika'da liseye girecek.



"HEDEFİM A MİLLİ TAKIM"

Hayatının en zor kararlarından birisini verdiğini söyleyen Akdeniz, "Ailemin yanından ayrılarak ABD'de gitme kararı aldım. Bu belki benim yaşımdaki genç bir sporcu için riskli gibi görünse de, inanıyorum ki ABD, benim basketbol yaşamıma birçok şey katacaktır. Bu süreçte benden desteğini esirgemeyen başta ailem olmak üzere, ABB International Academy kurucusu Kaan Onat Kalkan'a bu şansı bana sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Yakaladığım bu fırsatı elimden geldiğince en iyi şekilde kullanmaya çalışacağım. Burada basketbolumu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyorum. En büyük hedeflerimden birisi de, burada kendimi ispat etmek ve A Milli Takım formasını uzun yıllar giymek olacak" diye konuştu.