Euroleague heyecanı ikiye katlanacak

19-21 Mayıs tarihleri arasında Marmara Forum'da kurulacak Oyunda Kal Fan Zone alanında basketbol severleri eğlenceli aktivitelerle buluşturacak olan Doğuş Grubu, Final Four kapsamında eğlenceli bir sosyal medya kampanyasına da imza attı.

HER KAHRAMANIN BİR HAREKETİ VARDIR



'Her Kahramanın Bir Hareketi Vardır' isimli sosyal medya kampanyası kapsamında; 8-16 yaş arasındaki çocuk ve gençler; #OyundaKal hashtag'iyle basketbol oynarken çekilmiş videolarını kendi Instagram hesaplarından paylaşacak. Yapılan değerlendirme sonucu videolar arasında en yaratıcı harekete sahip olan katılımcılar Final Four sırasında oyuncularla sahaya çıkma şansı yakalayacak. Ayrıca; seçilen videoların gösterimi de Final Four maçları sırasında yapılacak.