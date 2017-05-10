Limak İnşaat'ın yapımını üstlendiği Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binasının temel atma törenine katılan Hidayet Türkoğlu, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türk firmalarının böylesine büyük ve güzel projelere imza atmasının önemine dikkati çeken Türkoğlu, "Limak ülkemizin ve dünyanın önemli kuruluşlarından biri. Umuyorum ki böyle güzel işlerle de hem Türkiye'ye hem de Kuveyt'e katma değer katacaktır" dedi.

"Türkiye'nin siyaset ve ekonomi alanlarında İslam ülkeleriyle sağladığı iş birliklerini sporla taçlandırmayı umut ediyoruz" diyen Türkoğlu, "Biz federasyon olarak kendi içimizde bütün İslam ülkeleriyle yakın zamanda bir araya gelme planlarımız var. İslam ülkeleri arasında sporda hem en başarılı ülkeyiz hem de en başarılı basketbol federasyonuyuz. Bu ülkelerle en kısa zamanda iş birlikleri yapıp katkı sağlamak istiyoruz. İslam ülkelerinin basketbolda gelişmesini arzuluyoruz." diye konuştu.

"BASKETBOLU SEVDİRİRSEK NE MUTLU BİZE"

İslam ülkelerinin Türkiye'nin de desteğiyle sporda ve özellikle basketbolda çok daha iyi noktalara geleceğini kaydeden Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkelere değer veren bir lider. Biz de spor alanında ne görev düşüyorsa üstlenmek isteriz. O yüzden bu tür iş birlikleri önümüzdeki dönemde mutlaka yapılacaktır. Bizim buraya göndereceğimiz antrenörler olacaktır. Onların antrenörlerini ülkemize davet edip eğitimlerini, gelişimlerini sağlayacak imkanlar da olacaktır. İnşallah onlara da basketbolu sevdirirsek ne mutlu bize."

Kuveyt gibi Körfez ülkelerinde daha çok futbolun ön planda olduğunu belirten Türkoğlu, bu ülkelerde basketbolu sevdirmek için karşılıklı iş birliklerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Bu ülkelerin federasyonlarıyla, spor bakanlıklarıyla görüşmeler yapacaklarını kaydeden Türkoğlu, eğitimler, dersler, organizasyonlar ve turnuvalar yoluyla ilginin basketbola da çekilebileceğini dile getirdi.

"BAŞARILARIMIZ DİKKATİ ÇEKİYOR"

Türkiye'nin basketbolda özellikle kulüpler düzeyinde çok başarılı olduğunu anlatan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Dört takımımız THY Avrupa Ligi'nde oynadı. Fenerbahçe'miz Dörtlü Final'de üçüncü senedir üst üste bizi temsil edecek. Finaller ülkemizde düzenleniyor. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Banvit kulübümüz final oynadı. Kadınlarda ilk defa dört takımımız Avrupa Kupası yarı finalinde mücadele etti, kupa Türkiye'de kaldı. Fenerbahçe bayan takımı Avrupa Ligi'nin finalinde kaybetti. Başarılarımız elbette bu ülkelerde de dikkati çekiyor ancak buralara daha fazla zaman ayırmamız gerekiyor. Önümüzdeki planlarımızda da bu var. Bunu da en kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz."