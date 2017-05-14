Canlı: Fenerbahçe-Yakın Doğu Üniversitesi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Liginde Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki play-off final serisinin 4. maçı oynanıyor.
Metro Enerji Arena'da oynanan müsabaka saat 15.00'te başladı.
1. periyot sonucu: Fenerbahçe 25-18 Yakın Doğu Üniversitesi
İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 47- 42 Yakın Doğu Üniversitesi
ÖNCEKİ MAÇLARDA NE OLMUŞTU?
Evindeki ilk iki maçta rakibini 78-70 ve 73-67 yenen Yakın Doğu Üniversitesi, seride 2-0 öne geçti. Fenerbahçe, sahasındaki ilk karşılaşmayı 71-70 kazanarak final serisinde durumu 2-1'e getirdi.
KİM KAZANIRSA, NE OLACAK?
Yakın Doğu Üniversitesi, karşılaşmayı kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.
Fenerbahçe, evindeki ikinci karşılaşmayı da kazanırsa durumu 2-2'ye getirecek. Sarı-lacivertli takımın galibiyeti halinde serinin son maçı 17 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.