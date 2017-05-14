Canlı: Fenerbahçe-Yakın Doğu Üniversitesi

Giriş Tarihi: 14.5.2017 15:01 Güncelleme Tarihi: 14.5.2017 15:48
Canlı: Fenerbahçe-Yakın Doğu Üniversitesi

Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi, final serisinin 4. maçında karşı karşıya geliyor.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Liginde Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki play-off final serisinin 4. maçı oynanıyor.

Metro Enerji Arena'da oynanan müsabaka saat 15.00'te başladı.

1. periyot sonucu: Fenerbahçe 25-18 Yakın Doğu Üniversitesi

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 47- 42 Yakın Doğu Üniversitesi

FENERBAHÇE: 47

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: 42

ÖNCEKİ MAÇLARDA NE OLMUŞTU?

Evindeki ilk iki maçta rakibini 78-70 ve 73-67 yenen Yakın Doğu Üniversitesi, seride 2-0 öne geçti. Fenerbahçe, sahasındaki ilk karşılaşmayı 71-70 kazanarak final serisinde durumu 2-1'e getirdi.

KİM KAZANIRSA, NE OLACAK?

Yakın Doğu Üniversitesi, karşılaşmayı kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.

Fenerbahçe, evindeki ikinci karşılaşmayı da kazanırsa durumu 2-2'ye getirecek. Sarı-lacivertli takımın galibiyeti halinde serinin son maçı 17 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

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Canlı: Fenerbahçe-Yakın Doğu Üniversitesi
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