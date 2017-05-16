Fenerbahçe'nin en büyük kozu Obradovic

Basketbolda 19-21 Mayıs'ta İstanbul'da THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde yer alacak Fenerbahçe'nin en büyük güvencesi başantrenörü Zeljko Obradovic'in tecrübesi olacak.

Avrupa Ligi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, 16. Dörtlü Finali'nde 9. kupasını Fenerbahçe'nin başında kazanmak için mücadele edecek.

Basketbolda Avrupa'nın bir numaralı kupasını en fazla kazanan başantrenör olan Obradovic, bu sevinci 1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009 ve 2011'de yaşadı.

Obradovic, ülkesinde Partizan takımıyla 1991 yılında başladığı başantrenörlük kariyerinin ilk sezonunda Avrupa'nın zirvesine çıktı. Obradovic'in takımı, 1992'de İstanbul'daki organizasyonun finalinde Joventut Badalona'yı 71-70 yenerek kupayı kazandı.

Tecrübeli başantrenör, İspanyol takımlar Joventut Badalona'yla 1993-1994, Real Madrid'le 1994-1995 sezonunda, finalde Yunan ekibi Olympiakos karşısında zafere ulaştı.

Sırp çalıştırıcı efsanesi haline geldiği Panathinaikos'la ise 8 kez Dörtlü Final'de yer alıp 5 Avrupa şampiyonluğu gördü.

Ayrıca başarılı başantrenör, Yunan ekibiyle 2001-2002 sezonunda itibaren tek isim altında oynanan bir numaralı kupayı da (Avrupa Ligi) kazanan ilk başantrenör oldu.

ÖNCEKİ TAKIMLARININ HEPSİNE AVRUPA KUPASI KAZANDIRDI

Zeljko Obradovic, kariyerinde Fenerbahçe'den önce çalıştırdığı 5 takıma da Avrupa'da kupa kaldırma sevinci yaşattı.

Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid ve Panathinaikos'la Avrupa Ligi şampiyonluğu elde eden Obradovic, 1998-1999 sezonunda ise Benetton'un başında o dönemin en önemli kupalarından biri olan Saporta Kupası'nı elde etti.

Obradovic, Saporta Kupası'nı 1996-1997'de ise Real Madrid'in başında da kazandı.

Sırp başantrenör, üçüncü kez Dörtlü Final'e taşıdığı ve geçen yıl finalde kaybettiği Fenerbahçe'yle bu sezon Avrupa Ligi'ni elde ederek, takımlarına kupa kazandırma geleneğini sürdürmeye çalışacak.

SADECE İKİ KEZ FİNAL KAYBETTİ

Obradovic'in başanda olduğu takımlar, Avrupa Ligi'nde yer aldıkları 10 finalin sadece ikisini kaybetti.

Toplam 15 kez yer aldığı Dörtlü Final'de 10 kez finale çıkma başarısı gösteren Obradovic, 2001 yılında Panathinaikos'un başında Maccabi Tel Aviv'e kaybederek şampiyonluk şansını kullanamadı.

Tecrübeli başantrenör geçen sezon ise Fenerbahçe'yi finale taşıyarak Türk basketbol tarihine geçti. Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli takım Berlin'deki organizasyonda uzatmada Rus ekibi CSKA Moskova'ya 101-96 mağlup oldu.

Başantrenör Zelkjo Obradovic'in kariyerinde Avrupa Ligi'ni kazandığı final maçları şöyle:

Yıl Düzenlelen şehir Çalıştırdığı takım Rakip Skor 1992 İstanbul Partizan Badalona 71-70 1994 Tel Aviv Badalona Olympiakos 59-57 1995 Zaragoza Real Madrid Olympiakos 73-61 2000 Selanik Panathinaikos Maccabi Tel Aviv 73-67 2002 Bologna Panathinaikos Virtus Bologna 89-83 2007 Atina Panathinaikos CSKA Moskova 93-91 2009 Berlin Panathinaikos CSKA Moskova 73-71 2011 Barcelona Panathinaikos Maccabi Tel Aviv 78-70

25 YIL ÖNCE İLK ZAFER İSTANBUL'DA

Kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu 1992 yılında İstanbul'da yaşayan Obradovic, 25 sene sonra yine aynı şehirde zafere ulaşmak istiyor.

Başantrenörlük kariyerinin ilk yılında büyük bir başarı elde ederek Partizan'ı Dörtlü Final'e taşıyan Sırp başantrenör, henüz 31 yaşında Avrupa'nın en büyük kupasını havaya kaldırdı.

Dörtlü Final'de İtalyan ekibi Philips Milano'yu geçen Partizan finalde ise Joventut Badolona'yla karşılaştı. Sırp ekibi Aleksandar Djordjevic'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle sahadan 71-70 galip ayrıldı ve Obradovic ilk zaferine İstanbul'da Partizan'la ulaştı.

Obradovic, 25 sene sonra aynı şehirde 9. zaferine ulaşmayı hedefleyecek.

22 SEZON 16 DÖRTLÜ FİNAL

Obradovic, Avrupa Ligi'ndeki kariyerinde 22. sezonunda 16. kez Dörtlü Final organizasyonunda yer alacak.

Fenerbahçe Başantrenör Obradovic, 15 kez mücadele ettiği Avrupa LigiDörtlü Finali'nde 8 şampiyonluğun yanı sıra ikişer kez ikincilik ve üçüncülük ile üç defa dördüncülük yaşadı.

ITOUDİS VE LASO'NUN BİRER ŞAMPİYONLUĞU VAR

Dörtü Final'de yer alacak diğer takımlardan Real Madrid ve CSKA Moskova'nın başantrenörlerinin birer şampiyonluğu var.

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, 6. sezonunu geçirdiği Avrupa Ligi'nde 3 kez Dörtlü Final'e kaldı ve hepsinde İspanyol temsilcisine final oynattı. Real Madrid, Laso döneminde 2014-2015 ev sahibi olduğu Dörtlü Final sonunda şampiyonluğa ulaştı.

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis de bir kez bu kupayı kazanma başarı gösterdi. Üst üste 3. kez takımını Dörtlü Final'e taşıyan Yunan başantrenör, geçen sezon finalde Fenerbahçe karşısında kupayı kazanmıştı.

Olympiakos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos ise ikinci kez Dörtlü Final heyecanı yaşayacak. Yunan başantrenör 2014-2015 sezonunda takımıyla finalde Real Madrid'e kaybetmişti. Sfairopoulos da kariyerindeki ilk şampiyonluğunu İstanbul'da arayacak.