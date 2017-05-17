'dan 'ye özel emoji!

Giriş Tarihi: 17.5.2017 17:24 Güncelleme Tarihi: 17.5.2017 17:33
Twitter'dan Fenerbahçe'ye özel emoji!

, ve EuroLeague için özel hashtagler (etiket) hazırladı.

, ile birlikte EuroLeague için yaptığı özel emojileri kullanıma açtı.

Buna göre, #F4Glory, #Fener4Glory, #RMBaloncesto, #WeAreOlympiacos ve #CSKABasket etiketlerinin yazılmasıyla birlikte EuroLeague, Fenerbahçe, Real Madrid, Olympiacos ve CSKA Moskova logoları otomatik olarak çıkıyor.

Fenerbahçe, böylece Twitter'da emoji olarak kullanılan ilk Türk kulübü oldu.

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Twitter'dan Fenerbahçe'ye özel emoji!
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